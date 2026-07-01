Осень в июле: синоптик развеяла миф о раннем пожелтении листьев в Подмосковье

В подмосковных городах жители все чаще замечают на деревьях листву, которая приобрела желтоватый оттенок, хотя до осени еще далеко. Многие встревожились: не сигнал ли это о скором завершении летнего периода? Однако, как разъяснила REGIONS главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, подобные наблюдения не должны вызывать паники.

По словам метеоролога, единичные пожелтевшие экземпляры в первой декаде июля — явление не аномальное и не указывает на то, что теплые дни подходят к концу.

«Иногда подобное происходит потому, что сами деревья или отдельные растения не очень здоровы. Кроме того, листва могла тяжело перенести перепады температуры», — пояснила Позднякова.

Специалист отметила, что такие изменения не следует трактовать как долгосрочный прогноз или примету. Часто преждевременная смена цвета кроны связывают с нехваткой влаги, но для нынешнего сезона это объяснение не годится. Весенние месяцы и июнь порадовали регион обильными дождями, так что дефицита воды растения не испытывали.

Эксперт также опровергла устоявшееся мнение о том, что ранняя желтизна — верный предвестник холодной и скоротечной осени. Она подчеркнула, что сейчас поводов для беспокойства нет: пожелтение отдельных ветвей — частный случай, а не тенденция.

«Нет такой приметы. Не стоит огорчаться. Лето не заканчивается, впереди еще много теплых дней», — подчеркнула синоптик.

По предварительным оценкам, июль в столичном регионе не готовит ни затяжных аномальных температур, ни резких похолоданий. Ожидается привычная для этого месяца погода с перепадами облачности и дождей, а столбики термометров будут держаться в рамках многолетней нормы. У жителей Подмосковья есть все основания продолжать радоваться лету, не опасаясь, что завтра наступит осень, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Подмосковье ожидается от +18 до +28 °C.