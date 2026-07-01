В подмосковных лесах ликвидированы три пожара

Во вторник, 30 июня, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили три пожара, очаги возгорания нашли в 2 км от поселка городского типа Мишеронский под Шатурой (два возгорания) и в 2 км от поселка Белопесоцкий в Ступино с помощью системы видеомониторинга диспетчерами Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В тушении пожаров приняли участие 31 человек личного состава лесопожарных формирований и 15 единиц техники, причинами стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. В комитете уточнили, что подозреваемых в поджогах устанавливают, материалы об инцидентах направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, следует административная и уголовная ответственность.

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