Российских школьников ждет новый обязательный предмет уже со следующего учебного года

Министерство просвещения поэтапно введет в школьную программу новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Изучение дисциплины начнется с учащихся 5-х классов во второй половине 2026/27 учебного года, пишет РИА Новости.

Новый предмет появится в школьной программе

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Одновременно ведомство занимается подготовкой учебников для новой дисциплины.

Согласно плану, курс начнут преподавать во второй половине 2026/27 учебного года в 5-х классах. На его изучение предусмотрено 17 учебных часов.

В последующие годы курс расширят

С 2027/28 учебного года предмет появится также в программах 6-х и 7-х классов. Для этих параллелей предусмотрено по 34 учебных часа в течение учебного года.

Поэтапное внедрение позволит постепенно интегрировать новую дисциплину в образовательный процесс.

Главной целью станет формирование мировоззрения школьников

Как отметил глава Минпросвещения, новый предмет направлен на формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В рамках курса школьники будут знакомиться с биографиями и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, ученых, военных, а также героев специальной военной операции. Предполагается, что такие примеры помогут познакомить учащихся с созидательными ценностями и историческими традициями страны.