В ЖК «ЭВО» в Реутове ввели в эксплуатацию два новых корпуса

Компании DOGMA выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых корпусов первой очереди ЖК «ЭВО» в городском округе Реутов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройках насчитывается 25 этажей, они рассчитаны на 576 квартир общей площадью более 27 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены разные планировки: от студий до квартир с собственной террасой, гардеробными и кухнями-гостиными. На территории возведут детский сад, школу и многоуровневую автостоянку.

«Совсем скоро первые семьи смогут получить ключи от своего жилья и начнут новую главу в жизни. Именно такие моменты придают нашему делу особый смысл», — отметил президент компании DOGMA Денис Морозов.

Жилой квартал реализуют в три этапа строительства, в его состав войдут 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, три здания детских садов, один встроенный детский сад, две школы, две встроенные поликлиники и два наземных многоуровневых паркинга с коммерческими помещениями на 1-х этажах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.