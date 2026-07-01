Куман ушел из сборной Голландии: на решение повлияли ранний вылет с ЧМ и тяжелая болезнь жены

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил о том, что покидает свой пост. На чемпионате мира по футболу голландцы не смогли преодолеть стадию 1/16 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко.

Специалист пояснил, что на это решение его сподвиг не только ранний вылет команды с чемпионата мира. Неудачное выступление сборной лишь одна из причин.

«Мне больно, что карьера в сборной заканчивается именно так. Мы все мечтали о чемпионате мира, на котором мы бы вошли в историю. Но этого не случилось. Никто не разочарован больше, чем я. Как главный тренер ты несешь ответственность. Я всегда буду это чувствовать», — сказал Куман.

Знаменитый в прошлом защитник «Барселоны» и сборной Голландии возглавил национальную команду в 2022 году. Это был его второй приход в сборную, ранее он руководил ей в 2018–2020 годах. В промежутке Куман успел поработать главным тренером «Барсы».

Ранее Рональд Куман с раздражением отреагировал на критику выбранной им тактики в матче с Марокко.