Туристы довели отели до крайних мер: теперь за лежаками следит охрана

Гостиницы на юге Тенерифе ужесточили правила доступа к бассейнам, чтобы прекратить ежедневные конфликты из-за шезлонгов. Для этого на территории появились охрана и специальные утренние ограничения, пишет Турпром .

Отели усилили контроль у бассейнов

На курортах юга Тенерифе начали вводить новые меры для борьбы с ранним бронированием лежаков. Причиной стали регулярные конфликты между отдыхающими, которые еще до открытия бассейнов занимали лучшие места, оставляя на шезлонгах полотенца, книги и другие личные вещи.

После многочисленных жалоб администрация ряда отелей организовала систему контроля, которую туристы уже прозвали «полицией лежаков».

Доступ к зоне отдыха открывают по расписанию

Теперь территория у бассейнов до начала работы остается закрытой специальными ограждениями. За соблюдением порядка следят сотрудники службы безопасности, которые не допускают посетителей к шезлонгам раньше установленного времени.

После официального открытия барьеры убирают, и отдыхающие одновременно получают доступ к зоне отдыха.

Споры из-за лежаков дошли до судов

По словам экспертов, борьба за места у бассейнов стала настолько острой, что отдельные подобные случаи уже рассматривались в европейских судах. В частности, суд в Германии обязал туроператора выплатить компенсацию туристам, которые не смогли воспользоваться шезлонгами из-за их постоянного бронирования другими отдыхающими.

Специалисты считают, что гостиницам придется пересматривать правила использования лежаков. Среди возможных решений называют удаление вещей, оставленных для длительного резервирования мест, и введение более строгого контроля за соблюдением порядка.