Туристы довели отели до крайних мер: теперь за лежаками следит охрана
Турпром: борьба за лежаки заставила отели изменить правила для туристов
Гостиницы на юге Тенерифе ужесточили правила доступа к бассейнам, чтобы прекратить ежедневные конфликты из-за шезлонгов. Для этого на территории появились охрана и специальные утренние ограничения, пишет Турпром.
Отели усилили контроль у бассейнов
На курортах юга Тенерифе начали вводить новые меры для борьбы с ранним бронированием лежаков. Причиной стали регулярные конфликты между отдыхающими, которые еще до открытия бассейнов занимали лучшие места, оставляя на шезлонгах полотенца, книги и другие личные вещи.
После многочисленных жалоб администрация ряда отелей организовала систему контроля, которую туристы уже прозвали «полицией лежаков».
Доступ к зоне отдыха открывают по расписанию
Теперь территория у бассейнов до начала работы остается закрытой специальными ограждениями. За соблюдением порядка следят сотрудники службы безопасности, которые не допускают посетителей к шезлонгам раньше установленного времени.
После официального открытия барьеры убирают, и отдыхающие одновременно получают доступ к зоне отдыха.
Споры из-за лежаков дошли до судов
По словам экспертов, борьба за места у бассейнов стала настолько острой, что отдельные подобные случаи уже рассматривались в европейских судах. В частности, суд в Германии обязал туроператора выплатить компенсацию туристам, которые не смогли воспользоваться шезлонгами из-за их постоянного бронирования другими отдыхающими.
Специалисты считают, что гостиницам придется пересматривать правила использования лежаков. Среди возможных решений называют удаление вещей, оставленных для длительного резервирования мест, и введение более строгого контроля за соблюдением порядка.