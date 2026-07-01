Сигнал впустую: россиянка в наушниках вышла на красный и не обернулась

В центре Кемерова на перекрестке улиц Весенней и Островского произошел опасный инцидент с участием пешехода. Момент был зафиксирован видеорегистратором очевидца и попал в редакцию VSE42.RU .

На записи видно, как автомобиль движется на разрешающий зеленый сигнал светофора. В этот момент на пешеходный переход выходит девушка, которая двигается на красный свет. Она не обращает внимания на приближающиеся машины и продолжает идти, не меняя скорости.

По информации издания, водитель пытается привлечь ее внимание продолжительным звуковым сигналом, однако девушка не реагирует — на ней надеты наушники, которые, как предположил водитель, полностью отключают ее от происходящего вокруг. Она спокойно пересекает проезжую часть, игнорируя сигналы автомобиля и потенциальную опасность.

По словам очевидца, столкновения удалось избежать. Данный инцидент еще раз напоминает пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах, особенно в наушниках, которые лишают слухового контроля за ситуацией.

Ранее сообщалось, что появились данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком.