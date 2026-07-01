Соцфонд меняет правила выплат: что изменится в назначении больничных и детских выплат

С июля Социальный фонд России начнет назначать ряд социальных выплат в беззаявительном порядке. При расчете пособий будут использоваться сведения из индивидуальных лицевых счетов граждан. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

Соцфонд изменил порядок назначения выплат

С июля в России вступает в силу новый порядок назначения ряда социальных выплат. Социальный фонд России будет автоматически рассчитывать больничные, пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

При назначении выплат ведомство будет использовать сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах граждан.

Расчет станет беззаявительным

Как пояснил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко, новый механизм предусматривает беззаявительный порядок расчета. Это означает, что гражданам не потребуется дополнительно обращаться для назначения перечисленных выплат, если необходимая информация уже содержится в государственных информационных системах.

При необходимости данные запросят у работодателя

Если сведений в индивидуальном лицевом счете окажется недостаточно для назначения выплаты, Социальный фонд России запросит недостающую информацию у работодателя. Такой механизм позволит использовать наиболее полные данные при расчете пособий.

Ожидается, что новый порядок сделает оформление социальных выплат быстрее и упростит процесс их назначения.