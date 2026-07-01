«Крылья Советов» подписали полузащитника Дениса Макарова

«Крылья Советов» объявили подписали годичное соглашение с полузащитником Денисом Макаровым. 28-летний хавбек пришел в самарский клуб в качестве свободного агента.

Генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов выразил удовлетворение тем, что клубу удалось получить качественного футболиста без дополнительных трансферных затрат.

Минувший сезон известный футболист начинал в московском «Динамо». Однако после отставки Валерия Карпина у Макарова не сложились отношения с новым главным тренером Роланом Гусевым, который не видел игрока в составе. Контракт с бело-голубыми был расторгнут, и концовку сезона Макаров доигрывал в турецком «Кайсериспоре».

Макаров провел 127 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Динамо». В этих играх он забил 24 мяча и сделал шесть ассистов.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев предложил форварду Федору Смолову возобновить карьеру в калининградском клубе.