Генич назвал возможные проблемы Португалии в матче с Хорватией

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в разговоре с «РБ Спорт» высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу между Португалией и Хорватией.

Португальцы считаются фаворитами, но хорваты могут доставить им неудобства. Комментатор обратил внимание, что сборная Португалии некомфортно себя чувствовала, когда им не давали разбежаться. Это произошло в играх с ДР Конго и Колумбией, которые завершились ничейным исходом.

«Португальцы вязнут в позиционной атаке, если не играют быстро. И вот если сумеет связать сборная Хорватии своего соперника и не дать разбежаться, то могут быть у португальцев проблемы», — сказал Генич.

Он предположил, что в этом матче не будет большого количества голов — один-два.

Накануне в 1/8 финала чемпионата мира вышли сборные Франции, Норвегии и Мексики.