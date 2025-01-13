SHOT: пытавшийся вызвать проститутку москвич перевел сутенерам 926 тыс. рублей из-за угроз

Москвич решил весело провести время и вызвал к себе на дом проститутку. Та так и не приехала, зато в его адрес стали сыпаться угрозы и требования заплатить деньги. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Мужчина в Москве решил скрасить свой субботний досуг. Он нашел в Сети девушку и стал договариваться с ней о встрече, но не сумел договориться о приемлемой цене. Зато на следующий день в его адрес начали сыпаться многочисленные угрозы с незнакомых телефонных номеров.

«Сначала ему говорили, что из-за его отказа «сломалась касса», а потом начали угрожать ему и его близким», — указал микроблог.

Чтобы обезопасить себя, он перевел сутенерам 926 тыс. руб., но угрозы продолжали поступать. После этого 41-летний москвич пошел в полицию с заявлением.

Ранее сообщалось, что представительницы древнейшей профессии подняли цены на свои услуги в новогоднюю ночь в пять раз. Сами они утверждают, что в это время к ним чаще всего обращаются одинокие и замкнутые клиенты, желающий прежде всего теплого общения в праздничную ночь.