Ложка дорога к Новому году: проститутки в Москве в пять раз подняли цены на услуги в новогоднюю ночь

По информации, полученной от Telegram-канала Mash, в новогоднюю ночь представительницы древнейшей профессии в Москве, известные также как эскортницы, предлагают свои услуги по цене, которая в пять раз выше обычной.

Согласно информации, предоставленной в публикации канала, цена за услуги «элитных ночных бабочек» в новогоднюю ночь начинается от 300 тысяч рублей и может достигать миллиона и более. В то же время, в «эконом-классе» стоимость услуг проституток начинается от 50 тысяч рублей.

Рост цен в сфере интимных услуг связан с несколькими факторами. Во-первых, некоторые клиенты не хотят проводить праздники с семьёй, поэтому ищут альтернативные варианты. Во-вторых, есть категория клиентов, которые предпочитают особые услуги, связанные с тематикой праздника.

Ночные бабочки признались, что в новогоднюю ночь к ним чаще всего обращаются одинокие и замкнутые клиенты, желающий прежде всего теплого общения в праздничную ночь.

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по столице проинформировали, что Москве, ожидаемо, с вечера 31 декабря до утра 1 января закроют Красную площадь для свободного доступа. С чем именно это связано власти не пояснили. В то же время, как обратило внимание интернет-издание «Подмосковье Сегодня», желающие в указанный отрезок времени оказаться на главной площади страны, смогут таки это сделать.

Согласно расписанию ГУМ-катка, работающего на Красной площади по своему собственному расписанию, билет на новогодний сеанс обойдется в сумму около 12 тыс. рублей. Таким образом, можно сказать, что, заплатив данную сумму, можно будет вполне легально встретить Новый год на главной площади столичного мегаполиса.