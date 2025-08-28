SHOT: ВСУ атаковали дронами Петров Вал под Волгоградом, в городе сильный пожар

Беспилотники ВСУ атаковали город Петров Вал в Волгоградской области. Очевидцы сообщили SHOT, что громкий взрыв раздался около двух часов ночи.

В разных населённых пунктах Камышинского района ранее фиксировали звуки, которые можно было принять за пролёт беспилотных летательных аппаратов.

В одном из районов произошёл пожар, о чём сообщили местные жители. Огонь вспыхнул в районе железнодорожной станции. Официальных данных пока нет.

Вечером аэропорт Волгограда был закрыт для вылета и прилета, а также сообщалось об ликвидации боевыми расчетами ПВО нескольких вражеских воздушных целей в регионе.

Ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области при атаке БПЛА пострадали три человека, включая ребенка.