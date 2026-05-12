Специалисты Мособлводоканала за полтора месяца провели около 100 работ по ремонту люков
Мособлводоканал за полтора месяца провел 94 мероприятия по ремонту люков
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за полтора месяца провели 94 мероприятия по ремонту и восстановлению канализационных и водопроводных люков. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В число таких работ входят ремонт и замена крышек люков, герметизация швов и соединений для предотвращения попадания в колодцы мусора и посторонних предметов, прочистка от ила и песка, восстановление конструкций.
«Своевременное обслуживание люков — залог долговечности всей системы водоснабжения и канализации. Кроме того, открытые или плохо закрепленные люки напрямую влияет на безопасность жителей», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.