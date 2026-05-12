Пробки, перегруженные автобусы и обещанные рельсы: как возвращение трамвая может разгрузить главную магистраль в Уфе

В Уфе вновь заговорили о возможном возвращении трамваев на проспект Октября. В городской администрации, как сообщается, официально никто от этой идеи не отказывался. Однако когда именно рельсы могут вновь появиться на главной магистрали столицы Башкортостана — пока неизвестно, сообщил mkset.ru.

В городском управлении транспорта и связи пояснили, что восстановление трамвайного движения действительно закреплено в Генеральном плане Уфы, а также входит в схему развития транспортной инфраструктуры. Тем не менее, на май 2026 года, подчеркнули в ведомстве, никаких конкретных сроков начала строительных работ не существует. Как только соответствующее решение будет принято, власти пообещали сообщить о нем отдельно.

Тема возвращения трамваев на проспект Октября обсуждается горожанами уже не первый год. Идея восстановления рельсового пути периодически всплывает на фоне острых транспортных проблем Уфы: многочасовых пробок, перегруженных автобусов и бесконечных дискуссий о реформах общественного транспорта. Сторонники проекта, как отмечается, уверены: трамвай мог бы существенно разгрузить одну из самых загруженных улиц города и сделать передвижение по нему более предсказуемым.

