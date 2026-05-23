Опасная зелень: за какие деревья на даче можно получить штраф до 50 000 рублей

Российских дачников предупредили о крупных штрафах за неправильную посадку деревьев. Рассказываем, какие растения могут стать причиной финансовых потерь и конфликтов с соседями, пишет primpress.ru.

За что могут наказать владельцев участков

Российским дачникам напомнили о правилах озеленения загородных участков, несоблюдение которых грозит крупными денежными взысканиями. Административная ответственность наступает в тех случаях, когда зеленые насаждения относятся к перечню запрещенных или ограниченных видов. Также под запретом находятся деревья, которые нарушают установленные санитарные и охранные зоны, создают угрозу для линий электропередачи, газопроводов, соседских строений или подземных коммуникаций.

Мнение юриста о границах ответственности

Юрист Сергей Демидов пояснил, что санкции накладываются не за сам факт произрастания дерева, а за конкретное правонарушение. Поводом для жалоб и разбирательств может послужить неконтролируемое распространение растения, разрушение элементами корневой системы дорожного покрытия и инженерных сетей. Претензии обоснованы и тогда, когда ветви нависают над чужой территорией или создают аварийную обстановку. Максимальный размер штрафа для граждан за подобные нарушения достигает 50 000 рублей.

Породы деревьев в зоне риска

Особую бдительность садоводам следует проявлять при выборе декоративных и быстрорастущих пород. Часть из них отличается обильным самосевом, подавляет окружающую флору, провоцирует сильные аллергические реакции или обладает слабой устойчивостью к шквальному ветру. Если от соседей поступит официальная жалоба, собственнику земли выдадут обязательное к исполнению предписание на вырубку или кронирование опасного объекта.

Рекомендации экспертов по безопасной посадке

Агроном Анна Рогова рекомендует перед приобретением посадочного материала детально изучить региональные списки ограничений на конкретные виды. Крупномеры категорически запрещено размещать в непосредственной близости от жилых домов, ограждений, хозяйственных построек и линий снабжения. При планировании сада необходимо ориентироваться не на габариты молодого саженца, а на потенциальный радиус взрослой кроны и мощность его корней. При возникновении спорных ситуаций с владельцами смежных участков эксперты советуют оперативно провести обрезку или оформить разрешение на спил, чтобы не доводить дело до проверок.