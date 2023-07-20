Шумовые полосы появились на 36 дорогах Подмосковья по нацпроекту
Фото: [ГБУ МО «Мосавтодор»]
Шумовые полосы были обустроены на тридцати шести участках региональной дорожной сети Подмосковья в рамках реализации нацпроекта, сообщили в Минтрансе региона. Таким образом, выполнено уже семьдесят процентов от плана.
Шумовые полосы обустраивают на участках, где следует снизить скорость. Это позволяет сократить число ДТП.
Работы провели в четырнадцати муниципалитетах перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и железнодорожными переездами.
В общей сложности планируется обустроить пятьдесят комплектов шумовых полос.