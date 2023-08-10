Шведское посольство в Бейруте было атаковано прошедшей ночью

К главному входу в представительство в Ливане была брошена бомба, сделанная на основе коктейля Молотова, но она не взорвалась.

Об инциденте сообщила газета Expressen. По ее сведениям, полученным от полиции, в ночь на четверг неизвестные кинули бутылку с коктейлем Молотова в здание. К счастью, никто не пострадал, так как самодельное взрывное устройство не сработало.

«Взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников», - привели журналисты заявление полицейских.

Главной версией правоохранителей является месть шведам за акции по сожжению Корана в Стокгольме. Шведские дипломаты крайне встревожены данным случаем. По их утверждению, правительство страны постаралось усилить безопасность во всех своих представительствах за рубежом.