Эксперт оценил риск встречи с медведем в Подмосковье

В Московской области обитает около 80 медведей, поэтому вероятность встречи с хищником в подмосковных лесах оценивается как крайне низкая. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил заместитель президента «Росохотрыболовсоюза» Виктор Еремин.

Для сравнения, в соседней Тверской области численность медведей достигает примерно 5 тыс. особей. По словам эксперта, постоянных берлог в Подмосковье нет, поэтому местные животные преимущественно приходят из соседних регионов.

Наиболее вероятна встреча с медведем на границе с Тверской и Смоленской областями, в том числе в районах Шаховской, Волоколамска, Лотошино, Дмитрова и Талдома.

При обнаружении зверя издалека специалист рекомендует спокойно удаляться, не поворачиваясь спиной и сохраняя животное в поле зрения. При непосредственной атаке, если укрыться негде, можно попытаться отпугнуть хищника громким криком и поднятыми руками. При наличии времени стоит забраться на дерево.

Эксперт также советует своевременно убирать мусор на участках, поскольку запах отходов способен привлекать медведей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пересчитали верблюдов и оленей.