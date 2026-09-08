Эксперт оценил риск встречи с медведем в Подмосковье
Эксперт Еремин: встреча с медведем в лесах Подмосковья маловероятна
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Московской области обитает около 80 медведей, поэтому вероятность встречи с хищником в подмосковных лесах оценивается как крайне низкая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель президента «Росохотрыболовсоюза» Виктор Еремин.
Для сравнения, в соседней Тверской области численность медведей достигает примерно 5 тыс. особей. По словам эксперта, постоянных берлог в Подмосковье нет, поэтому местные животные преимущественно приходят из соседних регионов.
Наиболее вероятна встреча с медведем на границе с Тверской и Смоленской областями, в том числе в районах Шаховской, Волоколамска, Лотошино, Дмитрова и Талдома.
При обнаружении зверя издалека специалист рекомендует спокойно удаляться, не поворачиваясь спиной и сохраняя животное в поле зрения. При непосредственной атаке, если укрыться негде, можно попытаться отпугнуть хищника громким криком и поднятыми руками. При наличии времени стоит забраться на дерево.
Эксперт также советует своевременно убирать мусор на участках, поскольку запах отходов способен привлекать медведей.
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