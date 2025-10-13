Сигнал SOS, вода поступает на борт: чем закончилась ночная драма в Черном море?

Инцидент произошел в 140 милях от болгарского побережья. По информации пресс-службы болгарского Минтранса, все десять членов экипажа, являющиеся гражданами Украины, были успешно эвакуированы.

Судно, находившееся под камерунским флагом, начало тонуть после поступления воды через пробоину, что вынудило команду передать сигнал бедствия и покинуть борт на спасательных плотах. Для проведения операции по спасению были мобилизованы болгарский пограничный корабль, военно-морской вертолет, а также румынские и турецкие суда, находившиеся в районе бедствия. В конечном счете, эвакуацию моряков успешно провело турецкое судно. Вскоре после этого «Eileen» полностью скрылся под водой.

