Силовики задержали на Ставрополье фигуранта дела о вооруженном мятеже 1999 года

В Ставропольском крае правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в участии в бандитском формировании под руководством известных полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Как сообщили в Следственном комитете России, ему предъявлены обвинения по ряду тяжких статей Уголовного кодекса, включая бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным следствия, задержанный, Алиби Яипкаев, в 1999 году в составе данной бандгруппы принял участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района. В ходе тех событий он, согласно обвинению, совершил покушение на жизнь военнослужащих, участвовавших в контртеррористической операции и обеспечивавших общественный порядок на территории Дагестана.

Операцию по выявлению и задержанию подозреваемого, который, по-видимому, длительное время скрывался от правосудия, провели совместно сотрудники ФСБ и МВД. После задержания суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Алиби Яипкаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему предстоит отвечать перед судом за преступления, совершенные более двух десятилетий назад.