Украинские военные в городе Угледар Донецкой народной республики, оказались окружены российскими войсками. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителей силовых органов.

«Город в кольце, и единственная грунтовая дорога, по которой они пытаются покинуть его, находится под полным контролем огня. Клещи вокруг населенного пункта стремительно сжимаются», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины на этом участке фронта испытывают значительные потери и массово сдаются в плен.

По данным военных источников, они сталкиваются не только с физическим истощением, но и с моральным кризисом.

Командиры пытаются удержать бойцов от массовой сдачи, однако отсутствие вентиляции и постоянные обстрелы делают это крайне сложным.

Ранее сообщалось, что украинские силы выбиты с крупнейших островов в дельте Днепра.