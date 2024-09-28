Силовые структуры сообщили о блокаде украинских войск в Угледаре
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Украинские военные в городе Угледар Донецкой народной республики, оказались окружены российскими войсками. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителей силовых органов.
«Город в кольце, и единственная грунтовая дорога, по которой они пытаются покинуть его, находится под полным контролем огня. Клещи вокруг населенного пункта стремительно сжимаются», — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины на этом участке фронта испытывают значительные потери и массово сдаются в плен.
По данным военных источников, они сталкиваются не только с физическим истощением, но и с моральным кризисом.
Командиры пытаются удержать бойцов от массовой сдачи, однако отсутствие вентиляции и постоянные обстрелы делают это крайне сложным.
Ранее сообщалось, что украинские силы выбиты с крупнейших островов в дельте Днепра.