Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Одинцовском округе Подмосковья

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Одинцовском округе Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, на месте падения обломков БПЛА сейчас работают экстренные службы. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в этот день «База» сообщала, что в аэропортах Московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — введен план «Ковер» из-за работы системы ПВО. Задержаны несколько рейсов.