Силы ПВО ликвидировали за ночь 40 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 11 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить и перехватить 40 украинских беспилотников в пяти регионах Российской Федерации. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

Из указанного числа 18 БПЛА были сбиты в Саратовской области, 13 — над Ростовской, шесть — в Брянской области, два — в Волгоградской, один — в Белгородской.

Кроме того, пресс-служба Росавиации сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска из-за угрозы нападения беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.