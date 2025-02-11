Силы ПВО ликвидировали за ночь 40 украинских БПЛА над Россией
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 40 дронов ВСУ в пяти регионах РФ
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В ночь на 11 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить и перехватить 40 украинских беспилотников в пяти регионах Российской Федерации. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Из указанного числа 18 БПЛА были сбиты в Саратовской области, 13 — над Ростовской, шесть — в Брянской области, два — в Волгоградской, один — в Белгородской.
Кроме того, пресс-служба Росавиации сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска из-за угрозы нападения беспилотников.
Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.