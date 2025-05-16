Силы ПВО сбили 65 украинских дронов за ночь над территорией России

В ночь на 16 мая дежурные средства ПВО ВС РФ нейтрализовали над своей территорией 56 дронов Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщило российское Министерство обороны.

На протяжении ночи на 16 мая, с 22.00 до 08.30 часов, российская противовоздушная оборона отражала попытки атак БПЛА Украины.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

43 беспилотника было нейтрализовано над акваторией Черного моря. Еще 21 был сбит над Республикой Крым. Над Белгородской областью был перехвачен один дрон неприятеля.

Ранее сообщалось, что рано утром в пятницу, 16 мая, над Севастополем и Ялтой гремели взрывы. Их также слышали жители Гурзуфа, Алушты и Алупки. По имеющимся данным, на земле никто не пострадал, разрушений также не отмечено.