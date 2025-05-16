ПВО отразила налеты украинских беспилотников на Севастополь и Ялту

Рано утром в пятницу, 16 мая, над Севастополем и Ялтой гремели взрывы. Это дежурные средства противовоздушной обороны отражали воздушный удар со стороны Украины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Попытка удара по Ялте была произведена около пяти часов утра. Местные жители говорят как минимум о пяти сильных взрывах в небе, от них у припаркованных автомобилей срабатывала сигнализация. Рядом с Севастополем было уничтожено шесть украинских БПЛА, об этом сообщил губернатор Развожаев. Все беспилотники, по его словам, были перехвачены над морем, на удалении от города.

«Взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште», — указал микроблог.

Никаких данных о разрушениях на земле либо пострадавших людях пока нет.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Новошахтинске Ростовской области. Никто не пострадал. Разрушений также не отмечено.