Силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь — основные удары пришлись на Смоленскую и Ростовскую области

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) провели успешную операцию по отражению воздушной атаки.

По информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над территориями семи регионов страны и акваторией Черного моря.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Смоленской и Ростовской областями, где силы ПВО уничтожили по семь беспилотников в каждой. Над Белгородской областью было сбито 6 летательных аппаратов, над акваторией Черного моря — пять единиц.

Значительное число целей было перехвачено и над другими регионами: над территорией Республики Крым сбили четыре дрона, над Воронежской областью — два, над Краснодарским краем — два беспилотника. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.

