На протяжении ночи на вторник, 1 июля, российская противовоздушная оборона сумела нейтрализовать над своей территорией 60 вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Украинская армия снова пыталась наносить удары по объектам, которые находятся на российской территории.

«В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные в микроблоге.

17 БПЛА было сбито над Республикой Крым, еще 16 перехватили над Ростовской областью. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали 11 дронов. Пять беспилотников сбили в Курской области, и в Саратовской области перехвачено еще четыре БПЛА. Над Черным морем уничтожили три летательных аппарата. Над Белгородской областью сбили два дрона и над Воронежской и Орловской областями — по одному беспилотнику.

Ранее эксперт Матвийчук раскрыл детали недавних атак украинских беспилотников на российскую территорию с казахстанского направления. По его оценке, технические характеристики украинских БПЛА не позволяют им преодолевать такие расстояния напрямую с территории Украины, что указывает на присутствие диверсионных групп в Казахстане. Матвийчук при этом исключил причастность официальных властей Казахстана к запускам дронов.