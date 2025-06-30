Стало известно, кто бьет БПЛА по России из Казахстана

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью Инфо24 раскрыл детали недавних атак украинских беспилотников на российскую территорию с казахстанского направления.

По оценке эксперта, технические характеристики украинских БПЛА не позволяют им преодолевать такие расстояния напрямую с территории Украины, что указывает на присутствие диверсионных групп в Казахстане. Матвийчук при этом исключил причастность официальных властей Казахстана к запускам дронов.

«Я думаю, что украинские диверсанты действуют без ведома властей Казахстана. Хотелось бы верить, что это все-таки не удар в спину России со стороны Астаны, а результат преступной деятельности киевского террористического режима на территории Казахстана», — резюмировал Матвийчук.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил факты пролета украинских дронов над Казахстаном 19–20 июня. На переговорах с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу он выразил озабоченность этими инцидентами, подчеркнув, что подобные действия угрожают безопасности обеих стран.

Ранее сообщалось, что в ООН раскритиковали публикацию Украиной видео с российскими военнопленными.