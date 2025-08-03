Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя
Враг атаковал Севастополь: в акватории города сбиты три воздушные цели
Фото: [flickr.com]
В районе Севастополя силы противовоздушной обороны России ликвидировали три воздушных объекта, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Михаил Развожаев.
В районе Парка Победы установили ограждение. К берегу прибило беспилотный летательный аппарат, который был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. На месте происшествия работают специальные службы.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал Развожаев.
В городе не было зафиксировано повреждений каких-либо объектов инфраструктуры, — сообщил глава региона.