Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя

В районе Севастополя силы противовоздушной обороны России ликвидировали три воздушных объекта, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Михаил Развожаев.

В районе Парка Победы установили ограждение. К берегу прибило беспилотный летательный аппарат, который был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. На месте происшествия работают специальные службы.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал Развожаев.

В городе не было зафиксировано повреждений каких-либо объектов инфраструктуры, — сообщил глава региона.