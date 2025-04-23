Российские военные уничтожили группировку ВСУ, которая удерживала Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области в результате успешно проведенной операции. Об этом ТАСС сообщил командир российского полка с позывным Апостол.

Он отметил, что операция проходила с участием ряда боевых подразделений, включая 177-й полк морской пехоты, 810-ю бригаду, 40-ю арктическую бригаду и 30-й мотострелковый полк.

Апостол сообщил об успешном освобождении территорией монастыря. В ходе операции российским силам удалось полностью уничтожить противника, солдаты которого были размещены в обетованном месте.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, российские военнослужащие смогли обратить в бегство украинские подразделения ВСУ в районе Горналя.

В операции принимали участие бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которые продолжают выполнять поставленные боевые задачи. В ведомстве подчеркнули, что в ходе боевых действий были нанесены комплексные огневые удары по позициям противника.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами РФ.