Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника

За ночь на 5 февраля дежурным средствам ПВО удалось сбить четыре беспилотника ВСУ над двумя российскими регионами. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

В ночь на 5 февраля ВСУ снова пытались нанести террористические удары по территории России. Противовоздушной обороне удалось пресечь эти попытки.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области», — указали военные.

Ранее сообщалось, что ночью в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Вражеский дрон упал на резервуар с остатками нефтепродуктов и поджег его. ЧП произошло в станице Новоминской Каневского района. Экстренные службы немедленно приступили к тушению возгорания.