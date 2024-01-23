Система-112 Подмосковья приняла 84 миллиона вызовов за все время работы

Подмосковная Система-112 за все время работы приняла восемьдесят четыре миллиона вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, Система-112 работает в регионе с июня 2015 года. Ее развитие, содержание и эксплуатация проводятся в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

Каждый день на смену выходят около 360 операторов, в том числе узкопрофильные специалисты — психологи, сурдопереводчики и лингвисты. Жители Подмосковья ежедневно направляют в службу спасения около тридцати тысяч обращений.

В Систему-112 Московской области постоянно внедряют новые функции. Это необходимо для того, чтобы помощь обратившимся была оказана в максимально короткие сроки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педиатров в Подмосковье.