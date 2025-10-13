Системы ПВО нейтрализовали массированный налет ВСУ: над территорией Россией сбито 37 дронов

В воскресенье вечером российские средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников, запущенных с территории Украины.

По данным оборонного ведомства, в ходе отражения налета было уничтожено тридцать семь вражеских беспилотников самолетного типа.

Операция по перехвату продолжалась с 20:15 до 23:00 по московскому времени. Воздушная разведка и средства ПВО работали в усиленном режиме. География поражения целей охватила несколько направлений:

Над территорией Республики Крым было ликвидировано 17 воздушных целей.

- Еще 15 аппаратов перехвачены над акваторией Черного моря;

- Над Курской областью сбито два дрона;

- Два БПЛА уничтожены над Азовским морем;

- Над Белгородской областью нейтрализован один беспилотник.

Действия дежурных расчетов противовоздушной обороны позволили предотвратить потенциальные повреждения объектов на территории указанных регионов.

Ранее сообщалось о том, что днем воскресенья, 12 октября, противовоздушная оборона перехватила над Крымом пять вражеских беспилотников.