Системы ПВО нейтрализовали массированный налет ВСУ: над территорией Россией сбито 37 дронов
Как работает «воздушный щит» России? ПВО за 3 часа уничтожила 37 целей
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
В воскресенье вечером российские средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников, запущенных с территории Украины.
По данным оборонного ведомства, в ходе отражения налета было уничтожено тридцать семь вражеских беспилотников самолетного типа.
Операция по перехвату продолжалась с 20:15 до 23:00 по московскому времени. Воздушная разведка и средства ПВО работали в усиленном режиме. География поражения целей охватила несколько направлений:
Над территорией Республики Крым было ликвидировано 17 воздушных целей.
- Еще 15 аппаратов перехвачены над акваторией Черного моря;
- Над Курской областью сбито два дрона;
- Два БПЛА уничтожены над Азовским морем;
- Над Белгородской областью нейтрализован один беспилотник.
Действия дежурных расчетов противовоздушной обороны позволили предотвратить потенциальные повреждения объектов на территории указанных регионов.
Ранее сообщалось о том, что днем воскресенья, 12 октября, противовоздушная оборона перехватила над Крымом пять вражеских беспилотников.