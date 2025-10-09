СК проверит обстоятельства пожара с автомобилем ветерана СВО

В Московской области эксперты из Следственного комитета (СК) России занимаются изучением обгоревшего автомобиля, принадлежавшего ветерану СВО и экс-чиновнику из Смоленской области Олегу Иванову. Информацию предоставили в региональном управлении СК России для «Ленты.ру».

На снимке запечатлен полностью выгоревший автомобиль «Газель», внутреннее убранство которого полностью уничтожено огнем.

Пожар возник около двух часов ночи 9 октября на парковке Семейного центра имени Мещерякова, расположенного в Сергиевом Посаде. Огонь охватил два микроавтобуса. Внутри одного из них было найдено тело мужчины без каких-либо признаков жизни.

Погибшим оказался Иванов, которому исполнилось бы 56 лет в этот трагический день. Автомобиль служил ему в качестве передвижного дома.

Предварительная версия причины пожара — непогашенная сигарета. Однако окончательные выводы о причинах возгорания сделают специалисты-криминалисты.

До участия в СВО Иванов руководил Кардымовским районом Смоленской области, а позднее возглавлял региональное Главное управление по вопросам молодежной политики и патриотического воспитания. После возвращения со спецоперации он посвятил себя организации и доставке гуманитарной помощи на передовую.

