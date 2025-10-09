СК проверит обстоятельства пожара с автомобилем ветерана СВО
СК изучает сгоревший дотла в Подмосковье автомобиль ветерана СВО Иванова
В Московской области эксперты из Следственного комитета (СК) России занимаются изучением обгоревшего автомобиля, принадлежавшего ветерану СВО и экс-чиновнику из Смоленской области Олегу Иванову. Информацию предоставили в региональном управлении СК России для «Ленты.ру».
На снимке запечатлен полностью выгоревший автомобиль «Газель», внутреннее убранство которого полностью уничтожено огнем.
Пожар возник около двух часов ночи 9 октября на парковке Семейного центра имени Мещерякова, расположенного в Сергиевом Посаде. Огонь охватил два микроавтобуса. Внутри одного из них было найдено тело мужчины без каких-либо признаков жизни.
Погибшим оказался Иванов, которому исполнилось бы 56 лет в этот трагический день. Автомобиль служил ему в качестве передвижного дома.
Предварительная версия причины пожара — непогашенная сигарета. Однако окончательные выводы о причинах возгорания сделают специалисты-криминалисты.
До участия в СВО Иванов руководил Кардымовским районом Смоленской области, а позднее возглавлял региональное Главное управление по вопросам молодежной политики и патриотического воспитания. После возвращения со спецоперации он посвятил себя организации и доставке гуманитарной помощи на передовую.
