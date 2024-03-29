СК РФ: после теракта в Crocus City Hall обвиняемые направлялись в Киев за вознаграждением

Безопасность

Фото: [vk.com / ГСУ СК России по МО]

После теракта в Crocus City Hall обвиняемые направлялись в Киев за вознаграждением. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Так, по данным ведомства, после совершения теракта злоумышленники на машине направились в сторону российско-украинской границы. Они планировали добраться до Киева и получить обещанное вознаграждение.

По словам обвиняемых, в ходе подготовки и после теракта их действия координировались через мессенджер мужчиной, представившемся псевдонимом. Он записывал голосовые сообщения.

Ранее сообщалось, что под стражу был заключен девятый обвиняемый. Его арестовали до двадцать второго мая.

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