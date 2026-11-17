Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) из Подмосковья поставил 20 кольпоскопов КНб-04LED-«Зенит» в 15 медицинских учреждений Белоруссии. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Оборудование используют в клиниках и больницах девяти городов республики. Оно позволяет проводить обследования для выявления предраковых и онкологических заболеваний шейки матки на ранних стадиях. В частности, приборы поступили в Минск, Гродно, Гомель, Лиду, Сморгонь, Щучин, Новогрудок, Слоним и Ельск.

Кольпоскоп позволяет врачу подробно рассмотреть ткани шейки матки и заметить изменения, которые могут указывать на развитие заболевания. В приборе установлена специальная оптическая система, снижающая нагрузку на глаза специалиста. Эффективность оборудования проверяли в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). По данным предприятия, в ходе 200 обследований удалось выявить опасные изменения, в том числе диагностировать рак шейки матки у трех беременных пациенток.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.