Склад со стройматериалами горит в Подмосковье на площади 700 «квадратов»

В Подмосковье горит склад со строительными материалами. Огонь распространился на площади семьсот квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Склад расположен в поселке Родники Раменского городского округа, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сведения о пожаре в нежилом здании на улице Речная в поселке Родники поступили спасателям около девяти часов утра.