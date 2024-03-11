Нежилое здание загорелось этим утром в подмосковном Раменском

Нежилое здание вспыхнуло сегодня утром в поселке Родники в Раменском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре на Речной улице поступили спасателям сегодня в 08:47 утра, уточнили в главке. К тушению привлекли двадцать человек и пять единиц техники.

Других подробностей происшествия пока не приводится. Информация о пострадавших не поступала. Согласно данным из открытых источников, в горящем здании находятся в том числе почта и МФЦ.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Раменском погибла девятилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.