Следователи задержали двух прокуроров Ленинского района Саратова

Следствие полагает, что 39-летние прокурорские работники систематически получали взятки — деньгами и недвижимостью. При этом бизнесмены и директора УК, проходящие по делу как взяткодатели, действовали не добровольно, а под принуждением: им угрожали проверками, штрафами и созданием невыносимых условий для ведения бизнеса. По версии следователей, в сентябре 2023 года прокуроры получили от предпринимателя-строителя пять квартир. Бизнесмен вынужден был продать элитную недвижимость по заниженной цене подставным лицам, аффилированным с Ветровым. Впоследствии квартиры были реализованы по рыночной стоимости, а разницу обвиняемые присвоили. В 2024 году тот же предприниматель дважды приходил в здание районной прокуратуры и передал Ермолову траншами 100 тысяч рублей. Вымогательству подверглись и руководители управляющих компаний. В декабре 2024 года один из них был вынужден лично принести Ермолову 150 тысяч рублей — в противном случае ему грозили фиктивные штрафы за нарушения в сфере ЖКХ. Юрист другой УК совершила в прокуратуру не менее пяти визитов, отдав в общей сложности 380 тысяч рублей. По всем эпизодам возбуждены дела о получении и даче взяток. Следователи не исключают, что «конвейер» работал не без ведома вышестоящего руководства. В фокусе внимания — ушедший в отставку 20 января прокурор Ленинского района Евгений Черников, а также ряд высокопоставленных сотрудников областной прокуратуры. Источник в региональном надзоре предположил, что Ветров и Ермолов могли быть лишь исполнителями поручений начальства, которое годами «регулировало» строительную отрасль региона. Операция, проводимая под контролем председателя СК Александра Бастрыкина, по оценке инсайдеров, стала «саундтреком готовящейся отставки» прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. В ведомстве, однако, официально опровергают слухи о его уходе, заявляя, что Филипенко продолжает работу. На этом фоне в областной прокуратуре пытаются заблокировать передачу в суд другого громкого дела — о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является «прокурорский амбассадор» Антон Скороходов. Материал уже отправлен на доследование, что, по мнению источника, исключает перспективу откровений Скороходова в открытом процессе о его «сотрудничестве» с бывшим прокурором Энгельса Дмитрием Журавлевым, считавшимся фаворитом Филипенко.