Следственные органы определяют объем ущерба от некачественных сухпайков

Следственные органы определяют объем ущерба в рамках уголовного дела, связанного с поставками некачественных продуктов питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации, как заявили в официальных судебных материалах, сообщило РИА Новости.

«Учитывая изложенное, а также высокую сложность уголовного дела… необходимость проведения обширного комплекса следственных действий и долгих экспертиз, направленных на выявление точного размера ущерба… суд считает необходимым удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», — говорится в документах.

20 апреля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — в рамках дела о ненадлежащем исполнении обязательств по организации питания для Министерства обороны России.

Контракты, заключенные с Минобороны, были заведомо завышены через манипуляцию с расходами на приготовление пищи, а качество предлагаемой продукции не соответствовало договорным условиям.

Ранее сообщалось, что в Череповце открыли уголовное дело в связи со смертью 11-летнего мальчика в аквапарке.