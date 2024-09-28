В Череповце открыли уголовное дело в связи со смертью 11-летнего мальчика в аквапарке

Инцидент произошел вечером 26 сентября, когда ребенок находился в аквапарке с родителями, сообщила пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Возбуждение уголовного дела связано с ненадлежащим исполнением обязанностей, что привело к летальному исходу, говорится в официальном сообщении. В настоящее время уточняются причины и детали случившегося.

Следователи местного отдела выехали на место происшествия, где провели осмотр, опросили свидетелей, а также изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения и другие документы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В данный момент осуществляется ряд следственных мероприятий, целью которых является выяснение всех аспектов происшествия», — говорится в сообщении.

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