Следствие назначило ДНК-тесты по уголовному делу об исчезновении семьи Усольцевых

Следственный комитет России назначил две генетические экспертизы в рамках расследования дела о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге. Как сообщает СКР, часть свидетелей уже прошла проверку на полиграфе.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября, отправившись в, казалось бы, безопасный однодневный поход к горе Буратинка. Однако с тех пор их местонахождение остается неизвестным, несмотря на масштабные поиски, в которых участвовали как волонтеры, так и следователи.

Поисковые операции пока не принесли никаких результатов. В лесу не было обнаружено личных вещей пропавших, а обыск в их доме также не выявил никаких зацепок или подозрительных предметов. Расследование осложняется сложными погодными условиями и наличием противоречий в первоначальных версиях их исчезновения.

На данный момент официальной версией следствия остается несчастный случай. Детали проводимых генетических экспертиз в интересах следствия не разглашаются.

Ранее сообщалось, что эксперт допустила побег Усольцевых в Таиланд по поддельным документам.