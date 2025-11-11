Эксперт допустила побег Усольцевых в Таиланд по поддельным документам

Семья Усольцевых, бесследно пропавшая в тайге Красноярского края, могла укрыться на территории Таиланда. С такой версией в интервью aif.ru выступила лидер групп волонтеров в этой азиатской стране Светлана Шерстобоева.

Она предположила, что такой сценарий возможен при условии использования поддельных документов, а для успешной реализации этого плана Усольцевы не должны были ранее посещать Таиланд.

«Если они летели по одним документам в прошлый раз и сдали "пальчики", а сейчас попытаются попасть по другим, их сразу задержат с фальшивыми паспортами», — отметила Шерстобоева.

В случае если бы они уже бывали в этой стране и сдавали биометрические данные, при попытке въезда по другим документам их бы немедленно задержали на пограничном контроле, добавила она.

Александр Дымов, близкий приятель главы семейства Сергея Усольцева, выразил сомнение относительно этой версии. По его мнению, побег в Таиланд не соответствует характеру его друга.

Дымов предположил, что для такого радикального шага Усольцев должен был либо полностью разочароваться в жизни в России, либо увлечься масштабным новым проектом за рубежом.

Напомним, супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака породы корги пропали в конце сентября после того, как отправились в поход к горе Буратинка через Минскую петлю в Красноярском крае.

Несмотря на интенсивные поисковые работы, продолжающиеся уже больше месяца, какие-либо следы пребывания россиян в тайге до сих пор не обнаружены.

При обследовании квартиры Усольцевых не было найдено подозрительных предметов или свидетельств, которые могли бы прояснить обстоятельства исчезновения.

Ранее профайлер Руслан Панкратов заявил, что Сергей Усольцев мог сильно нервничать перед исчезновением в тайге.