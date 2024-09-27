Следствие озвучило размер зарплаты 72-летнего американского наемника, который воевал за ВСУ

Стефан Хаббард, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, получал $1 тыс. в месяц, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова прокурора в судебном заседании.

Московский городской суд начал разбирательство по делу Хаббарда. Ему выдвинули обвинение по статье 353 Уголовного кодекса России, которая касается участия наемников в вооруженных конфликтах. Максимальный срок наказания по этой статье составляет 15 лет тюрьмы.

Как стало известно, на заседании 27 сентября суд решил продлить арест американца до 26 марта 2025 года.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 3 октября, согласно информации на сайте Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал решение о своем задержании.