Слова Зеленского о наращивании производства боеприпасов назвали блефом

При том, что украинская производственная база практически полностью разрушена, ей не удастся выпускать какие-либо вооружения в значимом количестве.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил заявление украинского президента о том, что Киев планирует создать крупный оборонный хаб у себя в стране, нарастив выпуск как оружия, так и снарядов. Для этого на Украину привлекут американских производителей. Подполковник в отставке напомнил, что все серьезные украинские производства уже прекратили свое существование.

«Зеленский уговаривает США развернуть полевое производство снарядов, артиллерийских порохов, патронов к стрелковому оружию, запчастей к бронетехнике», - подчеркнул он.

Его слова привела Lenta.ru. Матвийчук добавил, что ни в центре, ни на востоке страны Украина не сможет расположить новые предприятия. Для этого остаются западные регионы. Но там совсем рядом уже располагаются польские хабы по ремонту техники НАТО и выпуску оружия. Вряд ли Варшава обрадуется конкуренту, и США придется поддержать своего официального партнера по НАТО. В итоге, все заявления Зеленского – это банальный вброс, попытка создать хоть какую-то позитивную новость.