Смерть от удара: следствие раскрыло фабулу убийства 9-летнего Павла

Петербургский суд заключил под стражу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего Павла. Следствие считает, что смерть мальчика наступила от удара кулаком в голову после его отказа от сексуальных действий, пишет « Фонтанка ».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал 38-летнему Петру Жилкину меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство малолетнего — преступление, по статье которого Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание вплоть до смертной казни* или пожизненного лишения свободы.

По официальной фабуле дела, трагедия произошла 30 января. Петр Жилкин ехал в машине с девятилетним Пашей. В какой-то момент по пути от «Ленты» на Таллинском шоссе до деревни Яльгелево он попытался склонить мальчика к сексуальным действиям, он отказался, и тогда Жилкин ударил ребенка. Павел умер от одного удара кулаком в голову.

Для сокрытия следов преступления обвиняемый, по версии следствия, утопил тело ребенка в Симоновском ручье, после чего отмыл салон автомобиля, удалил записи с камер видеонаблюдения в своем доме и уехал в Псковскую область. На допросе Жилкин полностью признал свою вину.