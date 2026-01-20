Смертельное ДТП в Ленобласти: внедорожник сбил пешехода на трассе

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 января, накануне вечером на трассе «Кипень-Гатчина» погиб пешеход.

Инцидент произошел около семи часов вечера на 17-м километре автодороги в районе Ропши. По предварительным данным, 68-летний водитель внедорожника Saab 9-7X не смог избежать столкновения с человеком, который переходил проезжую часть в месте, не предназначенном для этого.

В ведомстве отметили, что на одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы, что в условиях вечерних сумерек значительно снижало его видимость для водителей. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые проверки по факту аварии.

Полиция также занимается установлением личности погибшего. ДТП в очередной раз подчеркивает важность соблюдения правил безопасности как водителями, так и пешеходами, особенно в темное время суток.

