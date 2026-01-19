Врачи в Рузе спасли женщину с открытым переломом и рваными ранами после аварии с багги
В Рузе врачи спасли ногу женщине, попавшей в ДТП с багги
Фото: [Медиасток.рф]
В Рузе врачи спасли женщину, которая получила тяжелейшие травмы после аварии с участием багги. Пациентку успешно прооперировали, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В Рузскую больницу экстренно доставили женщину в возрасте 64 лет. У пациентки выявили открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением, обширную рваную рану подколенной области, множественные ушибы и ссадины.
Специалисты провели первичную хирургическую обработку раны и экстренно прооперировали женщину, зафиксировав кости голени аппаратом внешней фиксации. После этого пациентке провели пересадку кожи, чтобы закрыть дефект мягких тканей.
Перелом успешно срастался, и на данный момент аппарат внешней фиксации уже сняли. Конечность была зафиксирована ортезом. Пациентка готовится к выписке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе областных учреждений здравоохранения.