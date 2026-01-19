Врачи в Рузе спасли женщину с открытым переломом и рваными ранами после аварии с багги

В Рузе врачи спасли женщину, которая получила тяжелейшие травмы после аварии с участием багги. Пациентку успешно прооперировали, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Рузскую больницу экстренно доставили женщину в возрасте 64 лет. У пациентки выявили открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением, обширную рваную рану подколенной области, множественные ушибы и ссадины.

Специалисты провели первичную хирургическую обработку раны и экстренно прооперировали женщину, зафиксировав кости голени аппаратом внешней фиксации. После этого пациентке провели пересадку кожи, чтобы закрыть дефект мягких тканей.

Перелом успешно срастался, и на данный момент аппарат внешней фиксации уже сняли. Конечность была зафиксирована ортезом. Пациентка готовится к выписке.

