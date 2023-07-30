СМИ: британские военные готовят ВСУ к захвату Крыма к Рождеству

В Великобритании готовят элитную украинскую бригаду, которой будет поставлена задача к Рождеству вернуть под контроль Киева Крым, пишет Daily Express.

По данным издания, уже более двух тысяч солдат прибыли в отдаленный район Дартмура для участия в специальных учениях. Они должны стать «наконечником копья», которое пробьет дорогу в Крым.

Операция предусматривает нанесение комбинированного удара с воздуха, суши и моря.

В субботу вечером один из высокопоставленных британских военных источников сообщил, что особое внимание уделяется использованию маневренной натовской тактики, чтобы помочь украинским войскам «сформировать боевое пространство» перед нанесением удара в самое сердце противника, говорится в материале.